Предлагаемые медикам зарплаты обрушились в Кузбассе

Рекрутеры сайта hh.ru отметили, что в декабре 2021 года в Кузбассе произошли изменения в предлагаемой заработной плате. Так, домашнему персоналу обещают на 33% меньше (до 33,5 тыс. рублей), а медикам – на 14% (39,5 тыс. рублей). При этом на 39% увеличилась заработная плата для страховщиков (до 50, 4 тыс. рублей), на 33% – для работников направления "инсталляции и сервис" (48,7 тыс. рублей), а также на 30% для продавцов-консультантов (до 48,7 тыс. рублей).

Больше всего в Кузбассе, по данным сервиса, предлагают управленцам и руководителям (57,2 тыс. рублей), а меньше всего – сотрудникам спортивных клубов и салонов красоты (33,1 тыс. рублей).

Средняя предлагаемая заработная плата в Кемеровской области в декабре составила 42,8 тыс. рублей.