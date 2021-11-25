Празднование Нового года в Кемерове оказалось под угрозой из-за COVID-19

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Жители областного центра могут лишиться возможности встретить приход 2022 года на главной площади города. Подробности корреспонденту AVOKADO сообщили в кемеровской администрации.

Оказалось, что за судьбу праздничных мероприятий в кузбасской столице будет отвечать глава Кемеровской области. Губернатору придется принять решение с учетом предписаний санитарных врачей, которые основаны на эпидемических показателях за последние 14 дней.

– В случае разрешения на проведение мероприятий на площади Советов состоится праздничная программа, посвященная открытию зимнего городка, а также традиционная Новогодняя ночь, – рассказали интернет-журналу AVOKADO в ведомстве.

Кроме того, местному правительству предстоит определить список тех, кто сможет принять участие в празднике, а именно будут ли требовать у граждан на входе QR-коды о прохождении вакцинации от опасного вируса COVID-19.

Да!
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