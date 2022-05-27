Празднование Дня города в Кемерове разделится на три фестиваля

Празднование Дня города в Кемерове должно традиционно состояться 12 июня, одновременно с Днем России. В ходе торжеств, как стало известно сегодня, 27 мая, будет проведено три фестиваля.

Власти кузбасской столицы сообщили, что на Московской площади состоится:

фестиваль национальностей;

фестиваль кавер-групп;

фестиваль арт-пространств.

Как уточнили журналисту AVOKADO в городской администрации, более подробная информация о мероприятиях появится позже.

Напомним, что ранее мэрия Кемерова сообщила о переносе празднования Дня города на Московскую площадь.