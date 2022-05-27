Празднование Дня города в Кемерове разделится на три фестиваля

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Власти столицы Кузбасса анонсировали мероприятия, приуроченные ко Дню города в этом году.

Празднование Дня города в Кемерове должно традиционно состояться 12 июня, одновременно с Днем России. В ходе торжеств, как стало известно сегодня, 27 мая, будет проведено три фестиваля.


Власти кузбасской столицы сообщили, что на Московской площади состоится:

  • фестиваль национальностей;
  • фестиваль кавер-групп;
  • фестиваль арт-пространств.

Как уточнили журналисту AVOKADO в городской администрации, более подробная информация о мероприятиях появится позже.


Напомним, что ранее мэрия Кемерова сообщила о переносе празднования Дня города на Московскую площадь.

Да!
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