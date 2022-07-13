Праздничный салют прогремит в Новокузнецке в предстоящую субботу

В предстоящую субботу, 16 июля, в Новокузнецке на площади возле торгово-развлекательного центра "Планета" в небо взлетит салют.

Также в рамках празднования Дня Металлургов после 19:30 состоится шоу барабанщиков ZANOZZA, а потом на сцену выйдут Данил Большаков в сопровождении театра танца "Ритм и мы", а также шоу-балета "Затмение".

Немного позже выступят и кавер-группы "Байконур", а хедлайнером праздничного вечера станет группа BURITO, ее выход запланирован после 22:00. В завершении торжества в 22:50 жителям и гостям покажут мультимедийное шоу и салют. Соответствующую информацию рассказали в пресс-службе крупного ТРЦ.