Праздничный салют прогремит в Новокузнецке в предстоящую субботу

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На грядущий праздник в небе над южной столицей Кузбасса прогремит торжественный салют.

В предстоящую субботу, 16 июля, в Новокузнецке на площади возле торгово-развлекательного центра "Планета" в небо взлетит салют.


Также в рамках празднования Дня Металлургов после 19:30 состоится шоу барабанщиков ZANOZZA, а потом на сцену выйдут Данил Большаков в сопровождении театра танца "Ритм и мы", а также шоу-балета "Затмение".


Немного позже выступят и кавер-группы "Байконур", а хедлайнером праздничного вечера станет группа BURITO, ее выход запланирован после 22:00. В завершении торжества в 22:50 жителям и гостям покажут мультимедийное шоу и салют. Соответствующую информацию рассказали в пресс-службе крупного ТРЦ.

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