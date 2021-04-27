Праздничный концерт пройдет в органном зале кузбасской филармонии

По доброй традиции в канун Дня Победы солисты филармонии приглашают вас в органный зал на праздничный концерт. Прозвучат нестареющие и любимые уже многими поколениями россиян песни о войне и Великой Победе, написанные непосредственно в годы войны или в послевоенное время.

Исполнители: солисты филармонии лауреаты международных конкурсов Ольга Музыкова (сопрано), Наталья Кузнецова (сопрано), Анастасия Скулкова (сопрано), Наталья Тараненко (сопрано), Дмитрий Ганин (тенор), Елена Шевченко (орган). Концертмейстеры Елизавета Ханнанова (фортепиано), Евгений Чеботарёв (фортепиано). Начало концерта в Кемерове 8 мая в 17:00. Ограничение по возрасту 6+.

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).