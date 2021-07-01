Праздничные мероприятия пройдут в День города в Новокузнецке

Стоит отметить, что в этом году День города выпал на 3 июля, первое воскресенье месяца. В личном Instagram-аккаунте глава Новокузнецка разместил пост, где прописаны концерты, мастер-классы, экскурсии и праздничные забеги на указанную дату.

Из текста поста следует, что торжественное открытие состоится в 12:00 на территории "Кузнецкой крепости", там же через час в 13:00 пройдет праздничный концерт "Кузнецкое раздолье". Кроме того, на протяжении дня в музее будут организованы тематические экскурсии и детские игры. С 16:00 до 17:00 все желающие смогут принять участие в легкоатлетическом забеге "Кузнецкая крепость-1618".

Что касается других площадок, то в предстоящее воскресенье в Арт-сквере жителям южной столицы Кемеровской области представится возможность сдать нормы ГТО. Здесь же посетители смогут насладиться турниром по флорболу.

В 18:00 на улице Кирова стартует спортивно-развлекательное мероприятие "Тяни-Толкай", в рамках которого команды из 10 участников общими усилиями сдвинут с места автобус.

Кузнецов отметил, что в городском краеведческом музее будут работать мастер-классы, фотозоны и детские познавательные программы, а в ходе городских экскурсий участникам расскажут малоизвестные факты из истории Кузбасса и покажут редкие и уникальные экспонаты.

Празднование Дня города завершится торжественным фейерверком, прокомментировал мэр.