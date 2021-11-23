Праздничная ель появилась на площади кузбасского города

На Площади в Березовском в Кемеровской области рабочие начали устанавливать главный символ Нового года – праздничную ель. Примечательно, что власти небольшого кузбасского города приняли решение поставить на центральной улицы живую хвойную красавицу.

– Елочка приехала, – обрадовалась городжанка.

Судя по кадрам, которые очевидцы предоставили в сообществе во "ВКонтакте", в процессе установки был задействован автокран.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что новокузнечане оказались недовольны ранним появлением ели на площади.