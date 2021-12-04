Правоохранители зафиксировали около 200 нарушений содержания дорог Новокузнецка

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По итогам проверки на территории Новокузнецка выяснилось, то содержание городских дорог выполняется с большим количеством нарушений.

Всего в ходе совместной проверки прокуратуры и госавтоинспекции в Новокузнецке зафиксировано около 200 недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц в зимний период. В частности, речь идет об образовании снежных валов на пешеходных переходах и остановках, заужении проезжей части, а также о наледи и колее и других проблемах.


По результатам проверки, подрядным организациям, ответственным за содержание Новокузнецких дорог, были выданы предписания об устранении нарушений. Отдельное предупреждение направлено в адрес начальника Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города. Об этом сообщает ГИБДД Новокузнецка.

Фото: ГИБДД Новокузнецка

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