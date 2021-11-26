Правоохранители задержали троих человек по делу о ЧП на шахте в Кузбассе

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Следственный комитет сообщил о задержании директора шахты "Листвяжная" (УК "СДС-Уголь"), его первого заместителя и начальника участка.

Сегодня, 26 ноября, стало известно о задержании трех подозреваемых в деле о гибели людей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Правоохранители задержали 47-летнего директора шахты, его 59-летнего первого заместителя и 36-летнего начальника участка. Предварительно установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте. Результатом этого стало газодинамическое явление, приведшее к задымлению вентиляционного штрека и гибели рабочих.


Сейчас проводятся следственные действия. Задержанным в ближайшее время будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Напомним, по предварительной информации, в шахте "Листвяжная" погибли 52 человека. В регионе объявлен трехдневный траур.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

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