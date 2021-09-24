Правоохранители задержали спиливших крест с памятника в Новокузнецке вандалов

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Неизвестные похитили часть памятника с места захоронения венгерских военнопленных в Заводском районе Новокузнецка. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в краже.

Оказалось, что к преступлению причастны кузбассовцы в возрасте 32 лет и 61 года. Задержанные признали свою вину: они спилили крест и разрезали металлическое изделие на части, чтобы сдать в пункт приема металлов. Вырученные средства (2 400 рублей) мужчины поделили между собой и потратили.


- Следователем отдела полиции «Заводской» УМВД России по г. Новокузнецку в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", - пишет "МВД Медиа".


Во время проверки пункта приема металлолома правоохранители также выявили нарушения: работники не составляли приемо-сдаточные акты, не проводили радиологический контроль, а книга приема металлов у них отсутствовала.


- В отношении сотрудника указанного пункта полицейские составили протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 14.26 КоАП РФ "Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения", - говорится в сообщении.


В настоящий момент все собранные материалы направлены на рассмотрение в суд.


Напомним, ранее в администрации Новокузнецка редакции VSE42.Ru опровергли информацию о том, что крест спилили вандалы: в пресс-службе заявляли, что часть объекта отправлена на реставрацию.

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