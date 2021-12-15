Правоохранители задержали собственника СДС после ЧП на "Листвяжной"

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Президент холдинговой компании "Сибирский Деловой Союз" (СДС) Михаил Федяев был задержан после трагедии, унесшей жизни 51 кузбассовца.

Силовики задержали собственника СДС Михаила Федяева. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, под задержание попали еще три человека, в числе которых и представители ХК "СДС-Уголь".


Представители СУ СК РФ по Кемеровской области причины задержания не объяснили.

– Расследованием этого уголовного дела занимается центральный аппарат СК, мы не имеем права его комментировать, – заявил представитель пресс-службы кузбасского следкома.

Напомним, что ранее в Кузбасс приехал глава СКР Александр Бастрыкин.

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