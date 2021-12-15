Силовики задержали собственника СДС Михаила Федяева. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме того, под задержание попали еще три человека, в числе которых и представители ХК "СДС-Уголь".
Представители СУ СК РФ по Кемеровской области причины задержания не объяснили.
– Расследованием этого уголовного дела занимается центральный аппарат СК, мы не имеем права его комментировать, – заявил представитель пресс-службы кузбасского следкома.
Напомним, что ранее в Кузбасс приехал глава СКР Александр Бастрыкин.
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