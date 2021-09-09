Правоохранители задержали просившего у детей в Сети интимные снимки кузбассовца

Кузбассовец создал в соцсети поддельный аккаунт, с которого несколько лет вел интимные переписки с детьми из разных регионов России.

— Мужчина переписывался с подростками, говорил с ними о сексе, выманивал интим-фотографии, — пишет "КП-Новосибирск" со ссылкой на источник.

Подобное общение с детьми кузбассовец начал несколько лет назад. В 2014 году он познакомился в Сети с 13-летним мальчиком из поселка в Новосибирской области, в том же году начал вести переписку с 14-летним подростком из Московской области. Затем начал выпрашивать интимные снимки у 13-летней жительницы Бердска (Новосибирская область).

Следующий год также не прошел у мужчины без общения с детьми на тему секса: несколько дней новокузнечанин вел диалог с 12-летним новосибирцем, после стал получать характерные фотографии от 12-летнего жителя Нижнего Новгорода (с ним кузбассовец поддерживал контакт почти год). В январе 2017 года мужчина познакомился с еще одним 12-летним ребенком, но уже из Краснодара.

Кемеровские полицейские смогли вычислить и задержать злоумышленника в сентябре текущего года, сейчас он находится под арестом. Следствие проверяет возможность причастия кузбассовца к другим преступлениям. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 "Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц".