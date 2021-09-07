Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух детей кузбассовца

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В Кемеровской области задержан мужчина, который подозревается в зверской расправе над двумя школьницами. Ведется следствие.

В Кузбассе задержали 41-летнего жителя города Мыски, подозреваемого в убийстве школьниц из Киселевска.

— В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных домов города Киселевска обнаружены тела девочек с признаками насильственной смерти, — рассказали в СК РФ.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних). В настоящее время с задержанным работает следователь СК России. Специалисты выясняют мотив преступления, а также восстанавливают всю картину произошедшего. Будут проведены судебно-медицинские экспертизы.


Как уточнили в прокуратуре Кузбасса, расследование уголовного дела, возбужденного по факту случившегося, взято на контроль.

– Расследование взято на контроль прокуратурой Кемеровской области, – рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее власти Кузбасса прокомментировали трагедию, прогремевшую на весь регион 7 сентября.

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