Правоохранители задержали блогера из Таджикистана за оскорбительные фото около храма в Москве

30 сентября, в четверг блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали полицейские. Поводом для задержания стали фото, которые Бобиев недавно опубликовал в своем аккаунте в Instagram. На кадрах блогер и девушка стоят на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. При этом девушка одета в форменную полицейскую куртку.

Кроме того, блогер и пранкер в соцсети пообещал своим подписчикам опубликовать видеозапись имитации полового акта с девушкой в полицейской форме, если "фотосессия" наберет нужное число лайков.

В настоящее время аккаунт молодого человека в Instagram был удален из-за большого количества негативных комментариев.