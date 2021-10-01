Правоохранители задержали блогера из Таджикистана за оскорбительные фото около храма в Москве

0
Фото:  

"Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить": так подписал оскорбительное фото в соцсетях блогер из Таджикистана Руслан Бобиев. Полицейским не понравился такой выпад и они задержали пранкера.

30 сентября, в четверг блогера из Таджикистана Руслана Бобиева задержали полицейские. Поводом для задержания стали фото, которые Бобиев недавно опубликовал в своем аккаунте в Instagram. На кадрах блогер и девушка стоят на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. При этом девушка одета в форменную полицейскую куртку.


Кроме того, блогер и пранкер в соцсети пообещал своим подписчикам опубликовать видеозапись имитации полового акта с девушкой в полицейской форме, если "фотосессия" наберет нужное число лайков.


В настоящее время аккаунт молодого человека в Instagram был удален из-за большого количества негативных комментариев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29644

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined