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Правоохранители выявили серьезные нарушения в кузбасских домах престарелых

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Прокуратура привлекла к ответственности трех руководителей учреждений для пожилых и инвалидов в одном из городов Кемеровской области.

Проверки были проведены в домах престарелых, расположенных в Прокопьевске. В результате установлено, что три индивидуальных предпринимателя допускали грубые нарушения противопожарной безопасности.

"...своевременно не проводилась поверка и замена огнетушителей, под лестничными маршами хранились горючие материалы, отсутствовали средства индивидуальной защиты, а также не организовано на путях эвакуации открытие дверей изнутри свободным доступом, к работе допущены лица, не прошедшие специальное обучение", ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Правоохранители внесли руководителям учреждений представление об устранении нарушений, а также привлекли их к административной ответственности. Каждый предприниматель получил штраф в размере 20 000 рублей.

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