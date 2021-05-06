Правоохранители возбудили уголовное дело после гибели туристки в Алтайском крае

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Разбирательства в обстоятельствах смерти жительницы Новосибирска на реке Песчаная Алтайского края привели к уголовному делу. Смерть женщины могла наступить из-за неосторожности.

Как сообщается в пресс-службе алтайского СУ СКР, из-за смерти женщины в ведомстве было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


Предварительно было установлено, что 47-летняя женщина, прибывшая в Алтайский край с группой туристов из Новосибирской области, оказалась жертвой опрокидывания судна-рафта в момент, когда оно сплавлялось по реке Песчаная, расположенной в Смоленском районе. Вместе с ней пребывали и другие сибиряки, прибывшие в регион из соседней области.


Напомним, что ранее стало известно, что гостья сибирского региона погибла во время сплава. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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