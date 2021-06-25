Правоохранители возбудили уголовное дело из-за обрушения потолка в кемеровском жилом доме

Инцидент, выступивший причиной заведения дела, произошел поздним вечером в четверг, 24 июня. В этот же день к силовикам поступило обращение о том, что в одном из двухэтажных домов в Кировском районе Кемерова обрушился потолок.

Как удалось предварительно установить следователям, сначала в доме начала осыпаться штукатурка с полотка около входной двери. Горожанка, заметившая это, попыталась связаться со специалистами, чтобы сообщить им о проблеме, и в этот же момент произошло обрушение.

- Женщина находилась в квартире с 7-летним сыном, сосед помог им покинуть жилище, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что дом, в котором произошел инцидент, был признан аварийным несколько лет назад – в 2019 году. Расселить же его должны были до 2029 года. Жить в нем продолжают еще порядка 50 человек.

Специалисты установят масштабы и причины обрушения. В том же случае, если дом признают опасным для проживания, силовики инициируют вопрос о скорейшем расселение жильцов. Строительно-техническая экспертиза будет назначена в ближайшее время. Правоохранители также изучат документы, которые имеют значения для установления истины по делу.

УК, ответственная за обслуживание дома, уже была определена, были опрошены жильцы дома, а также осмотрены квартиры.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что ранее стало известно о том, что потолок обрушился в кемеровском жилом доме. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.