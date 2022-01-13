Правоохранители в Новокузнецке узнали об убийстве благодаря капающей с потолка крови

Жительница одного из домов на улице Климасенко в Новокузнецке сообщила полиции, что с потолка в ее квартире сочится кровь. Кроме того, женщина отметила, что по помещению начал распространяться неприятный запах. Жилище соседей сверху пришлось вскрыть. Внутри находились тела мужчин 1959 и 1987 годов рождения. Выяснилось, что погибшими были отец и сын. У младшего новокузнечанина были обнаружены многочисленные травмы головы и огнестрельное ранение.

Выяснилось, что родитель убил сына, а затем записал жене видеоролик, в котором продемонстрировал труп. После этого мужчина свел счеты с жизнью. Тела разлагались в квартире на протяжении нескольких дней. На месте преступления был найден переделанный самодельный пистолет. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на источник.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".