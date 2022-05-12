Правоохранители в Кузбассе объявили о поиске пропавшей в феврале женщины

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Сотрудники полиции присоединились к поискам 49-летней жительницы Кемеровской области. Женщина исчезла еще зимой.

Сегодня, 12 мая, стало известно о том, что поиски Елены Бондаренко (Громовой) из Анжеро-Судженска продолжаются. Местонахождение женщины остается неизвестным с 25 февраля 2022 года.


Рост анжеросудженки составляет 155 сантиметров. Телосложение обычное. Волосы черные, глаза карие. Женщина была одета в бело-голубую куртку, черные штаны, темно-синие ботинки и сиреневую шапку с помпоном.


В случае, если вам что-то известно о местонахождении женщины, правоохранители просят сообщить об этом по номерам 8-(384-53)-6-54-00 или "02" ("102" – с мобильного), сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Также поиск ведет поисковый отряд "Лиза Алерт" (8-800-700-54-52).


Напомним, продолжаются поиски кемеровчанки, покинувшей медучреждение.

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