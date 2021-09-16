Правоохранители в Кемерове задержали федерального преступника

Днем, 15 сентября, сотрудники Росгвардии прибыли на сигнал «тревога» в один из супермаркетов областной столицы. Причиной вызова стала неудавшаяся кража элитного алкоголя − 55-летний мужчина попытался пронести бутылки неоплаченными мимо кассы, спрятав их в сумку.

Позже выяснилось, что задержанный житель Полысаево был объявлен в федеральный розыск за имущественное преступление в марте этого года.

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области сообщили, что для дальнейшего разбирательства задержанный передан инициаторам розыска.