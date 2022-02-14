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Правоохранители в Кемерове начали проверку после отравления пятерых детей хлором

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Сотрудники правоохранительных органов в столице Кузбасса организовали проверки после сигнала об отравлении несовершеннолетних в бассейне.

Накануне, 13 февраля, в социальных сетях появилось сообщение об отравлении хлором нескольких детей в Кемерове. По словам пользователей, инцидент произошел в бассейне на улице Тухачевского.

‒ Отравились хлором, сейчас 5 детей находятся в 3 городской больнице с острым отравлением, ‒ сообщил автор поста в Сети.

Кроме того, несколько комментаторов отметили, что при посещении данного объекта ранее отмечали сильный запах химического вещества.


Согласно официальной информации, возраст поступивших в медучреждение детей – от шести до 13 лет. У всех пострадавших имеются признаки отравления парами хлора. Предварительно установлено, что накануне дети отдыхали в сауне с бассейном вместе с родителями. После того, как несовершеннолетние вернулись домой, они почувствовали себя плохо, взрослые вызвали "скорую". Медики госпитализировали пострадавших, сейчас состояние детей удовлетворительное.

"На месте происшествия работает следственная группа, произведены замеры воздуха, специалистами изъяты образцы воды из бассейна, проверяется система вентиляции и очистки воды", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет вынесено принято процессуальное решение.


Проверку также начала прокуратура Кузбасса. Правоохранители дадут оценку исполнения законодательства о безопасности и защите прав несовершеннолетних.

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