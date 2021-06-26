Правоохранители устроили погоню за автомобилем драгдилеров в Кузбассе

Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители в Новокузнецке смогли установить, что злоумышленники на территории города организовали крупный канал сбыта запрещенных веществ. В итоге полицейские выяснили марку, а также модель авто, который использовался подозреваемыми для перевозки противозаконного груза.

Остановить его попытались инспекторы ГИБДД ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу. Однако автомобилист, находившийся за рулем машины «Сузуки Свифт» требование проигнорировал и прибавил скорость, пытаясь скрыться.

- После непродолжительной погони в районе с. Журавлево Промышленновского муниципального округа полицейские остановили машину и задержали водителя и двух его пассажиров, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Личность подозреваемых была установлена – ими оказались житель Северска, расположенного в Томской области, и уроженец Новосибирска.

Осматривая автомобиль, правоохранители обнаружили наркотики, а именно - мефедрон. Его общая масса составила более 1 грамма. Сами горожане пояснили, что хранили его для личного потребления. Также полицейские выяснили, что подозреваемые избавились от свертка во время погони. Его разыскали, а впоследствии оказалось, что находились в нем наркотические реагенты для курительных миксов. Его масса составила около 1 килограмма.

В отношении горожан было возбуждено 2 уголовных дела по 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В качестве максимального наказания санкции статей предусматривают пожизненное заключение в местах лишения свободы.