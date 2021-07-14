Правоохранители сообщили о завершении поисков девятилетнего кузбассовца

Разыскали малолетнего мальчика в доме у друга. Там его нашли инспекторы по делам несовершеннолетних. В мероприятиях же, направленных на его поиски, участвовали участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и волонтеры.

К текущему моменту стражи порядка занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего, также проводится проверка.

Напомним, что ранее о пропаже девятилетнего мальчика в Кузбассе рассказали волонтеры. Тогда же сообщалось, что малолетний покинул свой дом 13 июля, однако больше не вернулся.