Правоохранители разыскали 14 безвестно пропавших кузбассовцев погибшими

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Случае нахождения пропавших горожан мертвыми участились в Кемеровской области. Статистикой за месяц поделились силовики.

По данным полицейских, в мае на территории Кузбасса мертвыми были найдены 14 человек, которых ранее начали искать, как пропавших без вести. Всего же за месяц правоохранители объявили в розыск 515 исчезнувших жителей Кемеровской области. Живыми были найдены 457. 44 человека еще числятся пропавшими.


В сравнении с предыдущим месяцем количество случаев выросло почти на 100 – в апреле за помощью в поиске пропавших к полицейским поступило 416 заявлений. Живыми тогда же разыскали 387 человек, погибшими – шестерых.


С начала года количество пропавших без вести горожан достигло почти двух тысяч человек – с соответствующими заявлениями к полицейским 1 976 обращений, живыми разыскать удалось 1 850 человек, погибшими – 54, поиски еще 69 продолжаются.


Напомним, что ранее аналогичной статистикой поделились волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе. К ним же за месяц обратились за помощью в поиске 307 человек. Подробнее об этом можно узнать в соответствующей новости, публиковавшейся на нашем сайте.

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