Правоохранители разыскали 14 безвестно пропавших кузбассовцев погибшими

По данным полицейских, в мае на территории Кузбасса мертвыми были найдены 14 человек, которых ранее начали искать, как пропавших без вести. Всего же за месяц правоохранители объявили в розыск 515 исчезнувших жителей Кемеровской области. Живыми были найдены 457. 44 человека еще числятся пропавшими.

В сравнении с предыдущим месяцем количество случаев выросло почти на 100 – в апреле за помощью в поиске пропавших к полицейским поступило 416 заявлений. Живыми тогда же разыскали 387 человек, погибшими – шестерых.

С начала года количество пропавших без вести горожан достигло почти двух тысяч человек – с соответствующими заявлениями к полицейским 1 976 обращений, живыми разыскать удалось 1 850 человек, погибшими – 54, поиски еще 69 продолжаются.

Напомним, что ранее аналогичной статистикой поделились волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе. К ним же за месяц обратились за помощью в поиске 307 человек. Подробнее об этом можно узнать в соответствующей новости, публиковавшейся на нашем сайте.