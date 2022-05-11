Правоохранители рассказали о вечернем ДТП на Кузнецком мосту в Кемерове

Накануне, 10 мая, в Сети появились кадры, снятые на Кузнецком мосту в Кемерове. Очевидец запечатлел, как на эвакуатор грузят поврежденный автомобиль ВАЗ-2112.
Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД столицы региона, чтобы выяснить детали произошедшего. Правоохранители сообщили, что ДТП случилось в 20:55 в районе здания №1А по улице Правая Гавань. Водитель ВАЗ-2112 при возникновении опасности для движения не предпринял мер к снижению скорости. В результате мужчина врезался в автомобиль Mercedes, рассказали журналисту AVOKADO в городской Госавтоинспекции.
В результате автоаварии никто не пострадал.
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