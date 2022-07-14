Правоохранители рассказали о причинах смертельных ДТП на кузбасских трассах

За июнь 2022 года на автодороге Р-255 "Сибирь" в Кузбассе произошло 12 ДТП. В них погибли пять человек, еще 25 ‒ получили травмы. Правоохранители рассказали, что автоаварии случались из-за ряда нарушений.

Так, в число основных причин ДТП вошли: выезд на "встречку", несоответствие скорости автомобиля конкретным условиям, пренебрежение правилами расположения транспорта на проезжей части, несоблюдение правил маневрирования, а также нарушение очередности проезда. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кузбассу.

Ранее ГИБДД города Кемерово назвала самые частые причины ДТП с начала 2022 года.