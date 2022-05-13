Правоохранители рассказали о ДТП с пострадавшим на кузбасской трассе

В Сети появились кадры, снятые на месте ДТП в Чебулинском районе. Очевидцы засняли два разбитых легковых автомобиля и опрокинувшийся тягач с грузом. При этом одна из машин находилась в кювете.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Правоохранители рассказали, что инцидент произошел накануне, 12 мая, в 14:50. По предварительным данным, водитель тягача IVECO с прицепом Тонар, 33-летний мужчина, не учел скорость движения, особенности транспортного средства и груза. В результате этого грузовик врезался в стоящую на полосе попутного движения иномарку: Toyota Prius ограничивала движение перед участком, на котором проводились дорожные работы. От удара Toyota столкнулась с машиной LADA Largus. Тягач же опрокинулся набок, сообщили журналисту AVOKADO в региональной ГИБДД.

В ДТП получил травмы 46-летний мужчина, находившийся в Toyota Prius. Пострадавший был госпитализирован. Водитель IVECO на момент столкновения был трезв.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что водители должны строго соблюдать ПДД. Выбирать безопасную скорость следует с учетом погодных условий, особенностей транспортного средства и груза.