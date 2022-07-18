Правоохранители раскрыли подробности смертельного ДТП с фурой в Кузбассе

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Полицейские рассказали подробную информацию об аварии в Кузбассе, в результате которой погибли два человека, а еще двое, в том числе ребенок, попали в больницу.

Как стало известно, ДТП произошло сегодня в понедельник, 18 июля, около 3:00 на 8 километре автодороги "Обход г. Мариинска в составе автодороги Р-255 "Сибирь". Предварительно, водитель автомобиля "ДЭУ Матиз" выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "МАН". В результате от удара грузовой автомобиль развернуло на проезжей части, после чего в него влетел двигавший в попутном направлении автомобиль "Хендай Солярис".


Как итог: 59-летний водитель "ДЭУ" и его 51-летняя пассажирка скончались на месте происшествия, а

49-летнему водителю "Хендай" была оказана разовая медицинская помощь. Также травмы получили и два пассажира легковушки: 6-летний ребенок госпитализирован, 50-летней женщине назначено амбулаторное лечение.


В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Так, во время проверки выяснилось, что водитель возвращался с отдыха в Республике Хакасия, предположительно находился за рулем около восьми часов. Можно предположить, что он уснул за рулем вследствие чего и утратил контроль над управлением транспортом.

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