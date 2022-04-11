Правоохранители раскрыли подробности смертельного ДТП на кузбасской трассе

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Сотрудники Госавтоинспекции обозначили журналисту AVOKADO детали автоаварии с участием грузовика в Кемеровской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло днем 10 апреля на 39 километре дороги "Кемерово - Промышленная". По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковушкой Toyota Probox.

‒ В результате ДТП 74-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб на месте происшествия, ‒ рассказали корреспонденту AVOKDO в пресс-службе УГИБДД по Кемеровской области.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье ‒ пять лет лет лишения свободы.


Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, что Правилами дорожного движения запрещен выезд на встречную полосу на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре и более полосы. На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться только на перекрестках или в других местах, где это разрешено знаками и разметкой. При обгоне водитель должен убедиться, что полоса, на которую он собирается выехать свободна на достаточном для обгона расстоянии и он не создаст опасности для других участников движения.

Да!
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