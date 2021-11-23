Правоохранители раскрыли подробности смертельного ДТП на кузбасской трассе

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Сегодня утром, 23 ноября, на трассе Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол в Кузбассе столкнулись два автомобиля, в результате чего погиб человек. В УГИБДД по Кузбассу редакции интернет-журнала AVOKADO прокомментировали инцидент.

Сигнал об аварии на 80 километре автодороги Кузедеево – Мундыбаш - Таштагол поступил диспетчеру во вторник, 23 ноября, около 9:10 по местному времени. Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Passat не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением машины.

– В результате Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Carina. В результате ДТП 57-летний водитель второго авто от полученных увечий скончался до приезда бригады медиков, – сообщили в ГИБДД.

Также с травмами различной степени тяжести с места аварии госпитализированы три человека. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.


Госавтоинспекция напоминает водителям, что на дорогах необходимо учитывать погодные условия и соблюдать безопасную дистанцию с другими участниками движения.

Видео: ЧП Инцидент Кузбасс

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