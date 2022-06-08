Правоохранители раскрыли подробности серьезного ДТП с "КамАЗом" в Новокузнецке

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Утром в четверг, 9 июня, в Новокузнецке произошло мощное столкновение грузового авто с легковушкой. В результате ДТП пострадал один человек.

Согласно предварительным данным, авария произошла у дома 43 "А" на шоссе Кузнецком в Новокузнецке около 8:30 по местному времени. Участниками столкновения стали легковушка "Шевроле Авео" и "КамАЗ".

Водитель "Шевроле" мужчина, выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с грузовиком "Камаз", под управлением мужчины, уточнили AVOKADO в региональной ГИБДД.

В результате контакта травмировался автовладелец "Шевроле", он был доставлен в больницу, а человек в другом транспорте не пострадал. В ГУ МЧС по Кузбассу в свою очередь сообщили, что тоже выезжали на место дорожного ЧП. Пожарные отключили аккумулятор иномарки, а также смыли бензин с проезжей части. Всего привлекалось пять человек на одной автоцистерне.

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