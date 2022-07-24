Правоохранители раскрыли подробности ночного ДТП с мотоциклом в Кемерове

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Стражи закона прокомментировали ночную автоаварию, участниками которой стали мотоцикл и легковой автомобиль.

Инцидент произошел накануне на проспекте Ленина в городе Кемерово. Предварительно установлено, что 23-летний водитель Toyota Camry, двигаясь по проспекту Ленина, при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу Yamaha под управлением 41-летнего мужчины. Как итог: произошло жесткое столкновение транспортных средств.

– В результате ДТП мотоциклист получил многочисленные травмы, доставлен в медицинское учреждение, – сказали в ГУ МВД по Кузбассу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

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