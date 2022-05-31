Правоохранители раскрыли подробности наезда на подростка в кузбасском городе

На прошлой неделе, 24 мая, на улице Пушкина в Ленинске-Кузнецком произошло ДТП. Пешеход, 16-летняя девушка, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд неизвестный на иномарке. Водитель скрылся с места происшествия. Редакция AVOKADO ранее освещала данный инцидент.

Правоохранители смогли установить, что наезд был совершен 62-летним местным жителем на Volkswagen Polo. Мужчина сбил подростка и покинул место ДТП, так как не придал серьезности сложившейся ситуации, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении кузбассовца составлен протокол о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием. Нарушителю грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест до 15 суток. Сейчас все обстоятельства инцидента выясняются.