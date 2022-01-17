Правоохранители раскрыли подробности ДТП с пострадавшими в Кемерове

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Серьезное столкновение двух иномарок произошло на одной из улиц кузбасской столицы. Сотрудники городской ГИБДД прокомментировали аварию корреспонденту AVOKADO.

Согласно информации правоохранителей, инцидент произошел 15 января 2022 года в 13:10 в районе дома №26 по улице Волгроградской в Кемерове. Водитель автомобиля Nissan Primera двигался по Волгоградской в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot 308.

‒ В результате ДТП были травмированы четыре человека. Водителю и пассажиру автомобиля Nissan Primera было назначено стационарное лечение. Водителю автомобиля Peugeot 308 было назначено амбулаторное лечение, а пассажиру данного автомобиля стационарное лечение, ‒ рассказали корреспонденту AVOKADO в ОГИБДД Кемерова.

Напомним, что о данном ДТП ранее сообщали пользователи социальных сетей, разместившие кадры с места происшествия.


Сотрудники госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впередиидущих транспортных средств и бокового интервала.

Да!
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