Правоохранители раскрыли подробности ДТП с пострадавшими в Кемерове

Согласно информации правоохранителей, инцидент произошел 15 января 2022 года в 13:10 в районе дома №26 по улице Волгроградской в Кемерове. Водитель автомобиля Nissan Primera двигался по Волгоградской в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot 308.

‒ В результате ДТП были травмированы четыре человека. Водителю и пассажиру автомобиля Nissan Primera было назначено стационарное лечение. Водителю автомобиля Peugeot 308 было назначено амбулаторное лечение, а пассажиру данного автомобиля стационарное лечение, ‒ рассказали корреспонденту AVOKADO в ОГИБДД Кемерова.

Напомним, что о данном ДТП ранее сообщали пользователи социальных сетей, разместившие кадры с места происшествия.

Сотрудники госавтоинспекции призывают участников движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования Правил дорожного движения. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впередиидущих транспортных средств и бокового интервала.