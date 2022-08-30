Накануне 29 августа в 22:25 напротив дома №42 улицы Кирова в Новокузнецке произошло ДТП, в результате которого один из авто перевернулся на крышу. Предварительно, Toyota Probox и двигались по ул. Кирова со стороны ул. Спартака в направлении кольца "Дом быта".

– Водитель Toyota Probox при перестроении не уступил дорогу автомобилю Nissan Tino, который при попытке уйти от столкновения совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся, – уточнили AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.

В результате причинен только материальный ущерб, ни один из участников не пострадал.