Правоохранители раскрыли подробности ДТП на кемеровском перекрестке

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Во вторник, 28 декабря, на пересечении двух кемеровских улиц произошло ДТП. В городской ГИБДД корреспонденту AVOKADO сообщили данные об аварии.

Информация о ДТП на пересечении улиц Тухачевского и Заузелкова в областном центре появилась в Сети сегодня днем во вторник, 28 декабря. Судя по кадрам, дорогу не смогли поделить два автомобиля. На место происшествия прибыла карета медиков.


По данным стражей закона, участниками аварии стали Nissan Juke и отечественный ВАЗ-2114.

Столкновение произошло около 10:35. Установлено, что автомобиль Nissan Juke двигался по улице Тухачевского со стороны проспекта Химиков, а ВАЗ-2114 ехал во встречном направлении с поворотом в левую сторону на Заузелкова, прокомментировали AVOKADO в ГИБДД Кемерова.

Никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции. Сейчас им предстоит установить все обстоятельства случившегося и выявить виновника контакта.

Да!
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