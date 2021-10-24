Правоохранители раскрыли обстоятельства смертельного ДТП в Белове

Установлено, что столкновение двух иномарок произошло накануне днем на улице Аэродромной. По предварительным данным, 67-летний водитель Nissan разворачивался от правой обочины, не убедившись в безопасности маневра, и допустил столкновение с автомобилем Daewoo, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

В результате инцидента оба водителя получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия скончалась 65-летняя пассажирка Nissan.

Другие обстоятельства аварии выясняются.