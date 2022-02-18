Правоохранители раскрыли обстоятельства массового ДТП с маршруткой

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 18 февраля, около 11:12 на улице Артельная, 13 в Кировском районе кузбасской столицы. Участниками аварии стали сразу три транспортных средства: Niva, ТС-ПАЗ и грузовой автомобиль.

В кемеровской ГИБДД уточнили, что ДТП обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб. По факту произошедшего проводится проверка.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, легковушка влетела в переднюю часть пассажирского транспорта.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сегодня днем легковушки столкнулись у ТЦ на кемеровском бульваре.