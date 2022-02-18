Правоохранители раскрыли обстоятельства массового ДТП с маршруткой

0
Фото:  

В Кемерове произошло тройное ДТП с участием легкового автомобиля, маршрутки, и грузовика, о чем очевидцы рассказали в соцсетях. В городской ГИБДД интернет-журналу AVOKADO уточнили подробности.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 18 февраля, около 11:12 на улице Артельная, 13 в Кировском районе кузбасской столицы. Участниками аварии стали сразу три транспортных средства: Niva, ТС-ПАЗ и грузовой автомобиль.


В кемеровской ГИБДД уточнили, что ДТП обошлось без пострадавших, причинен материальный ущерб. По факту произошедшего проводится проверка.


Судя по опубликованным в Сети кадрам, легковушка влетела в переднюю часть пассажирского транспорта.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сегодня днем легковушки столкнулись у ТЦ на кемеровском бульваре.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33825

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined