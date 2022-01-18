Правоохранители раскрыли детали смертельной аварии на кузбасской трассе

Сегодня, 18 января, пользователи социальных сетей сообщили о серьезной аварии возле Междуреченска. Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел в 09:50 на подъезде к городу. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Sonata 1988 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Dongfeng.

В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте от полученных травм. Его пассажир, мужчина 1988 года рождения, был госпитализирован. Сейчас правоохранители проводят проверку и разбираются в обстоятельствах происшествия, сообщили журналисту AVOKADO в ГИБДД Кемеровской области.



Госавтоинспекция Кузбасса призывает участников дорожного движения учитывать погодные и дорожные условия. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения.