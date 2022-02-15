Правоохранители раскрыли детали смертельного ДТП на Ильинском шоссе в Новокузнецке

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Очевидцы запечатлели последствия серьезного ДТП, произошедшего в южной столице Кузбасса. Подробности произошедшего журналисту AVOKADO рассказали в УГИБДД Кемеровской области.

Сегодня, 15 февраля, в социальных сетях появились кадры с места аварии на Ильинском шоссе в Новокузнецке. Очевидцы запечатлели на камеру автомобиль "Renault Logan", капот которого оказался смят от удара. Более серьезные повреждения получил второй автомобиль,"ВАЗ-2114", который в результате аварии превратился в металлолом.

‒ Ужас какой, ‒ прокомментировали кадры пользователи.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД Кузбасса. Правоохранители сообщили, что инцидент произошел сегодня, в 09:50. По предварительным данным, водитель иномарки, направляясь в сторону Новоильинского района, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двигающемся по ней автомобилем. В результате аварии водитель "ВАЗ-2114", мужчина 1984 года рождения, скончался на месте, рассказали журналистам в региональной ГИБДД. Находившийся за рулем "Renault Logan" мужчина 1969 года рождения был доставлен "скорой" в ГКБ № 1 города южной столицы Кузбасса.


Госавтоинспекция города Новокузнецка призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, требования дорожных знаков и не совершать выезд на полосу встречного движения.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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