Правоохранители раскрыли детали смертельного ДТП на Ильинском шоссе в Новокузнецке

Сегодня, 15 февраля, в социальных сетях появились кадры с места аварии на Ильинском шоссе в Новокузнецке. Очевидцы запечатлели на камеру автомобиль "Renault Logan", капот которого оказался смят от удара. Более серьезные повреждения получил второй автомобиль,"ВАЗ-2114", который в результате аварии превратился в металлолом.

‒ Ужас какой, ‒ прокомментировали кадры пользователи.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД Кузбасса. Правоохранители сообщили, что инцидент произошел сегодня, в 09:50. По предварительным данным, водитель иномарки, направляясь в сторону Новоильинского района, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двигающемся по ней автомобилем. В результате аварии водитель "ВАЗ-2114", мужчина 1984 года рождения, скончался на месте, рассказали журналистам в региональной ГИБДД. Находившийся за рулем "Renault Logan" мужчина 1969 года рождения был доставлен "скорой" в ГКБ № 1 города южной столицы Кузбасса.

Госавтоинспекция города Новокузнецка призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, требования дорожных знаков и не совершать выезд на полосу встречного движения.