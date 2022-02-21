Правоохранители раскрыли детали избиения мужчины в Междуреченске

Очевидцы сообщили об избиении мужчины в одном из общепитов Междуреченска. По словам кузбассовцев, драку устроили несколько юношей. Журналист AVOKADO обратился за подробностями в ГУ МВД России по Кузбассу.

Согласно данным правоохранителей, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть 19 февраля. Все участники инцидента были установлены и опрошены. Выяснилось, что между посетителями произошел конфликт, после чего началась драка.

– В результате 52-летнему местному жителю были причинены ушибы, за помощью он обращался в медицинское учреждение, – рассказали корреспонденту AVOKADO в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, стало известно, что по сообщению о данном происшествии проводится доследственная проверка. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу.

По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством.

Напомним, что пользователи социальных сетей из Междуреченска выложили видеозапись драки, в которой, по словам очевидцев, участвовали подростки из детского дома и взрослый мужчина.