Правоохранители проверят сообщения об умерших постояльцах дома престарелых в Новокузнецке

0
Фото:  

Прокуратура и следственный комитет заинтересовались сообщениями о новокузнецком доме престарелых, организованном в квартире. Очевидцы рассказали, что в учреждении умерли несколько постояльцев.

Сотрудниками правоохранительных органов организована проверка, в ходе которой было выяснено, что дом престарелых действительно находился в одной из квартир многоквартирного дома. Следователи проводят опрос директора организации. При этом учредительную документацию владелица предоставила.

‒ Следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире многоэтажного жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев, дать юридическую оценку действиям персонала, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Пресс-служба прокуратуры Кузбасса также заявила о начале проверки данного дома престарелых.


Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет вынесено процессуальное решение.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30626

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined