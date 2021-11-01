Правоохранители проверят сообщения об умерших постояльцах дома престарелых в Новокузнецке

Сотрудниками правоохранительных органов организована проверка, в ходе которой было выяснено, что дом престарелых действительно находился в одной из квартир многоквартирного дома. Следователи проводят опрос директора организации. При этом учредительную документацию владелица предоставила.

‒ Следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире многоэтажного жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев, дать юридическую оценку действиям персонала, ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Пресс-служба прокуратуры Кузбасса также заявила о начале проверки данного дома престарелых.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будет вынесено процессуальное решение.