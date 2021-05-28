Правоохранители проведут проверку по информации об отказе «скорой» везти пожилого кузбассовца на обследование

Сотрудники надзорного ведомства в Кузбассе в ходе мониторинга СМИ выявили видеозапись и публикацию о том, что в городе мужчине, госпитализированному ранее, медики отказали в том, чтобы везти его на медицинское исследование. Автомобиль не был оборудован для перевозки надлежащим образом. Помимо того, в той же карете «скорой» находился еще один пациент – пожилая женщина. Она лежала на полу машины.

В этой связи сотрудники правоохранительных органов организовали проверку исполнения законодательства о здравоохранении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Отмечается, что в том случае, если нарушения будут выявлены надзорным органом, то правоохранителями будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на их устранения.