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Правоохранители проведут проверку по информации об отказе «скорой» везти пожилого кузбассовца на обследование

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В Сети ранее появилась публикация, в которой сообщается о ненадлежащем состоянии кареты медиков, отказавшихся везти престарелого жителя Кемеровской области на медицинское исследование. Данные проверит прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства в Кузбассе в ходе мониторинга СМИ выявили видеозапись и публикацию о том, что в городе мужчине, госпитализированному ранее, медики отказали в том, чтобы везти его на медицинское исследование. Автомобиль не был оборудован для перевозки надлежащим образом. Помимо того, в той же карете «скорой» находился еще один пациент – пожилая женщина. Она лежала на полу машины.


В этой связи сотрудники правоохранительных органов организовали проверку исполнения законодательства о здравоохранении, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Отмечается, что в том случае, если нарушения будут выявлены надзорным органом, то правоохранителями будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на их устранения.

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