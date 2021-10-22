Правоохранители проведут массовую проверку автомобилей в Кемерове

Сообщается, что в пятницу, 22 октября, будут проведены проверки автомобилей, в которых перевозят детей-пассажиров. Сотрудники ГИБДД отметят, насколько точно водители соблюдают требования по перевозке детей.

– Согласно Правилам, дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться только с использованием автокресла. Пассажиры в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье также должны быть пристегнуты с помощью удерживающих систем, – напоминают в Госавтоинспекции.

Отмечается, что дети старше семи лет могут пристегиваться штатными ремнями безопасности, но только при перевозке на заднем сидении.

За несоблюдение правил безопасности предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей.