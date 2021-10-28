Инцидент произошел накануне в среду, 27 октября, в районе строения №1 по улице Грузовая в областном центре. В ОГИБДД Кемерова корреспонденту интернет-журнала уточнили, что участниками ДТП оказались отечественная легковушка ВАЗ 2105 и иномарка Mitsubishi Galant

– Автомобили столкнулись около 18:14 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал. Причинен материальный ущерб, – сообщили в ведомстве.

Виновником стал 20-летний водитель отечественной машины, который не уступил дорогу, чем спровоцировал столкновение с другим авто.