Правоохранители прокомментировали ДТП возле "Азота"

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Две легковушки столкнулись возле крупного химического предприятия в кузбасской столице. Правоохранители рассказали редакции AVOKADO подробности происшествия.

Инцидент произошел накануне в среду, 27 октября, в районе строения №1 по улице Грузовая в областном центре. В ОГИБДД Кемерова корреспонденту интернет-журнала уточнили, что участниками ДТП оказались отечественная легковушка ВАЗ 2105 и иномарка Mitsubishi Galant

Автомобили столкнулись около 18:14 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал. Причинен материальный ущерб, – сообщили в ведомстве.

Виновником стал 20-летний водитель отечественной машины, который не уступил дорогу, чем спровоцировал столкновение с другим авто.

Да!
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