Правоохранители прокомментировали ДТП со сбитым подростком в Кузбассе

Инцидент произошел утром во вторник, 11 января, на улице Октябрьская, 52, в городе Белово. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Almera совершил наезд на пешехода, который переходи проезжую часть в районе "зебры" на запрещающий сигнал светофора.

– В результате 17-летний пешеход получил травмы. Ему назначено стационарное лечение, – рассказали AVOKADO в ведомстве.

Ранее редакция интернет-журнала сообщала читателям, что кемеровский лихач во время погони выпрыгнул из машины на ходу.