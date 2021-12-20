Правоохранители прокомментировали ДТП с травмированным 6-летним ребенком в Кемерове

Сегодня в понедельник, 20 декабря, около 10:40 по местному времени в районе остановки общественного транспорта на проспекте Ленина, 70, произошло ДТП. По предварительным данным, маршрутка въехала в троллейбус в момент, когда тот выгружал пассажиров.

– В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, мальчик, 6 лет. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, – рассказали корреспонденту AVOKADO в ГИБДД Кемерова.

Отмечается, что малыш находился в троллейбусе вместе с матерью. Женщине удалось избежать травм. По факту произошедшего проводится проверка.