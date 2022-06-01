Сегодня, 1 июня, в социальных сетях появились кадры, на которые попали последствия ДТП в Новокузнецке: легковой автомобиль перевернулся на крышу. Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы выяснить подробности инцидента.

Правоохранители рассказали, что очевидцы запечатлели последствия столкновения двух автомобилей. Предварительно, LADA Kalina двигалась по главной дороге, ей не уступила дорогу Toyota Raum, которая ехала по второстепенной, сообщили журналисту AVOKADO в региональной ГИБДД. Из-за удара LADA опрокинулась. Обошлось без пострадавших, причинен лишь материальный ущерб.

Госавтоинспекция напоминает, что водители должны соблюдать правила дорожного движения. При проезде нерегулируемых перекрестков автомобилистам необходимо помнить о приоритете, который имеет транспорт, двигающийся по главной дороге.