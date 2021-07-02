Правоохранители привлекли к ответственности загрязнявшего почву и воздух бизнесмена в Кузбассе

В южной столице Кузбасса силовики, проверяя промышленные зоны, расположенные на шоссе Кузнецком, установили нарушения действующего законодательства в сфере защиты экологии. Уличили в наличии соответствующих недочетов производство, специализирующееся на переработке древесины.

Так, правоохранителями было установлено, что отходы, которые остаются после работ, а именно – опилки, щепа, а также стружка – складируются с нарушения – в местах, которые для этого не предназначены. Данный способ обращения с отходами провоцировал загрязнение почвы и воздуха.

В отношении предпринимателя был составлен протокол по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». К текущему моменту все материалы, собранные полицейскими, уже были направлены в суд, отметили в пресс-службе ГУ МДВ Кузбасса.