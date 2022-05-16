Правоохранители присоединились к поискам 16-летнего кузбассовца в очках

По данным правоохранителей, Андрей Сторожев, житель Юрги 2005 года рождения, пропал без вести. Накануне, 16 мая, подросток уехал на велопрогулку. С этого момента местонахождение юноши остается неизвестным.

Рост юргинца составляет около 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы русые, глаза карие. Подросток носит очки. Был одет в "олимпийку" с красно-черными полосами и камуфляжные штаны цвета хаки. С собой у него был желто-черный рюкзак, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Если вам что-нибудь известно о том, где сейчас находится подросток – свяжитесь с правоохранителями по телефону 8-923-754-44-34 или 02 (102 – с мобильного телефона).

Ранее об исчезновении 16-летнего юргинца сообщили волонтеры ПО "Лиза Алерт".