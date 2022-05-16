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Правоохранители присоединились к поискам 16-летнего кузбассовца в очках

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Полиция в Кемеровской области сообщила о розыске подростка, пропавшего без вести. Юноша уехал кататься на велосипеде и не вернулся.

По данным правоохранителей, Андрей Сторожев, житель Юрги 2005 года рождения, пропал без вести. Накануне, 16 мая, подросток уехал на велопрогулку. С этого момента местонахождение юноши остается неизвестным.


Рост юргинца составляет около 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы русые, глаза карие. Подросток носит очки. Был одет в "олимпийку" с красно-черными полосами и камуфляжные штаны цвета хаки. С собой у него был желто-черный рюкзак, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Если вам что-нибудь известно о том, где сейчас находится подросток – свяжитесь с правоохранителями по телефону 8-923-754-44-34 или 02 (102 – с мобильного телефона).


Ранее об исчезновении 16-летнего юргинца сообщили волонтеры ПО "Лиза Алерт".

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